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١٩‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ٩:٢١ ص

الخارجية العراقية تصدر توجيها يخص سمات الدخول للزيارة الاربعينية

الخارجية العراقية تصدر توجيها يخص سمات الدخول للزيارة الاربعينية

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الجمعة، عن توجيه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حُسين، بتعظيم جهود البعثات العراقيّة كافّة من أجل منح سمات الدخول للزيارة الأربعينيّة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال متحدث الخارجية العراقية أحمد الصحّاف في بيان إن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حُسين وجه بتعظيم جهود البعثات العراقيّة كافّة من أجل منح سمات الدخول للزيارة الأربعينيّة"، لافتا الى أن "البعثات العراقية تعمل على مدار الساعة لتسهيل منح سمات الدخول للعراق ومن كافة الدول".

واضاف أن "غرفة إستجابة عاجلة تعمل في الدائرة القنصلية في الوزارة وتُشرف على عمل كافة البعثات العراقية لإنجاح موسم الزيارة"، مؤكدا أن "وزارة الخارجية تعمل على تعزيز السياحة الدينية".

/انتهى/

رمز الخبر 1936030

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