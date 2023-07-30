قتيل و6 جرحى في اشتباكات داخل مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اندلاع اشتباكات في مخيّم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيّين جنوبي لبنان، بعد عملية اغتيال استهدفت مسؤولاً في إحدى التنظيمات، يدعى "أبو قتادة"، أدّت لاصابته بإطلاق نار مباشر.

وشهد المخيم حركة نزوح من جرّاء الاشتباكات التي استمرت لساعات، وذكر أنه جرت مساعٍ من أجل تخفيف التوتر والاحتقان.

وفي السياق، أفاد القيادي في حركة فتح في لبنان منير مقدح لوكالة "فرانس برس"، بأنّ "الوضع الأمني المتوتّر داخل المخيّم أدّى إلى سقوط قتيل وإصابة 6 من سكّان المخيّم، بينهم أطفال"، مضيفاً: "نعمل على إنهاء الاشتباكات وتسليم المتورّطين".

وقال مصدر فلسطيني في المخيّم، لـ "فرانس برس"، طالباً عدم كشف اسمه لأسباب أمنيّة، إنّ "إسلامياً من جماعة الشباب المسلم قُتِل، وإنّ قياديًّا في المجموعة هو من بين الجرحى".

كما أشار إلى أنّ "أعضاء من حركة فتح اشتبكوا مع مجموعات إسلاميّة في المخيّم"، الواقع قرب مدينة صيدا الساحليّة، ويُعدّ أكبر المخيّمات الفلسطينيّة في لبنان.

وتأتي هذه الاشتباكات، بعد نحو شهرين على اشتباكات مماثلة أسفرت عن مقتل عضو في فتح داخل المخيّم نفسه.

يُذكر أنّ الجيش اللبناني لا يدخل المخيّمات الفلسطينيّة، تاركًا مهمّات الأمن للفلسطينيين أنفسهم داخلها.

ويأوي مخيّم عين الحلوة أكثر من 54 ألف لاجئ فلسطيني مُسجّلين، علماً أنّ آلاف الفلسطينيّين انضمّوا إليهم في السنوات الأخيرة، هرباً من الحرب في سوريا.

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