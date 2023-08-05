لبنان ينفي نيته تنفيذ عملية في مخيم عين الحلوة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شدد الجيش اللبناني في بيان له، أنه لا صحة لهذه المعلومات، وأكد أنه يتابع بدقة الوضع الأمني في المخيم.
وشدد على ضرورة العودة إلى بياناتها الرسمية حصرًا للحصول على المعلومات.
/انتهى/
نفى الجيش اللبناني، اليوم السبت ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي معلومات نقلًا عن مصدر عسكري حول تحضير الجيش لتنفيذ عملية عسكرية في مخيم عين الحلوة.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شدد الجيش اللبناني في بيان له، أنه لا صحة لهذه المعلومات، وأكد أنه يتابع بدقة الوضع الأمني في المخيم.
وشدد على ضرورة العودة إلى بياناتها الرسمية حصرًا للحصول على المعلومات.
/انتهى/
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