  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
٠٥‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ٤:٣٣ م

لبنان ينفي نيته تنفيذ عملية في مخيم عين الحلوة

لبنان ينفي نيته تنفيذ عملية في مخيم عين الحلوة

نفى الجيش اللبناني، اليوم السبت ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي معلومات نقلًا عن مصدر عسكري حول تحضير الجيش لتنفيذ عملية عسكرية في مخيم عين الحلوة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شدد الجيش اللبناني في بيان له، أنه لا صحة لهذه المعلومات، وأكد أنه يتابع بدقة الوضع الأمني في المخيم.

وشدد على ضرورة العودة إلى بياناتها الرسمية حصرًا للحصول على المعلومات.

/انتهى/

رمز الخبر 1935620

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات