كنعاني: على الفلسطينيين التحلي باليقظة وتكريس طاقاتهم لمواجهة المحتل الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن ناصر كنعاني، أكد اليوم الخميس، على ضرورة الوقف الكامل للاشتباكات في هذه المنطقة والتي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى ونزوح عدد ملحوظ من سكان المخيم، والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار، مذكرا بأن الساحة الفلسطينية اليوم بحاجة إلى وحدة وانسجام الاطراف الفلسطينية أكثر من أي وقت مضى.

وتابع المسؤول الإيراني، ان على التيارات والاطراف والشعب الفلسطيني أن يتحلوا باليقظة والحذر ويوظفوا كافة امكاناتهم لمواجهة العدو الصهيوني المحتل الذي هو سبب كل مشاكل الشعب الفلسطيني والباعث لعدم الاستقرار في المنطقة .

هذا وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ان على الفلسطينيين ان يهيئوا الارضية لازالة الاحتلال بشكل كامل وعودة جميع اللاجئين إلى الوطن، وإقامة دولة فلسطين المستقلة والموحدة على كافة الارض الفلسطينية ، وعاصمتها القدس .

ويشهد مخيم عين الحلوة اشتباكات مسلحة خلال الفترة الأخيرة أدت لسقوط عشرات القتلى والجرحى ونزوح عدد ملحوظ من سكان المخيم.

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