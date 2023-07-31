توقيع مذكرة تعاون بين وزارة الدفاع الإيرانية وبيلاروسيا في مقر وزارة الدفاع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى فيكتور خرينيكوف وزير دفاع جمهورية بيلاروسيا مع العميد أشتياني، وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية، أثناء حضوره مقر وزارة الدفاع الايرانية. وفي ختام هذا الاجتماع، تم توقيع مذكرة تعاون بين وزارة الدفاع الإيرانية وبيلاروسيا.

وقال العميد أشتياني، وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة، في إشارة إلى الاجتماع السابق على هامش قمة وزراء دفاع منظمة شنغهاي للتعاون، وتبادل البلدان وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية، ان جمهورية بيلاروسيا لها مكانة خاصة في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومن حسن الحظ أن زيارة ألكسندر لوكاشينكو الأخيرة إلى الجمهورية الإسلامية الايرانية، ولا سيما لقائه مع سماحة قائد الثورة الاسلامية ورئيس بلدنا، تظهر ذلك.

وصرح وزير الدفاع أن عقد الاجتماع الخامس عشر للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة العام الماضي في مينسك يشير إلى رغبة الجانبين في تفعيل كافة قدرات التعاون.

وأضاف: بلا شك تحسين مستوى العلاقات بين البلدين تم التأكيد عليه من قبل كبار المسؤولين من كلا الجانبين، وهو ما يسير في هذا الاتجاه. إن تعزيز التعاون بين الأديان بجميع أبعاده هو مبدأ ومتطلب استراتيجي للتغلب على سياسة العقوبات التي تفرضها الدول الغربية ضد الدول المستقلة، بما في ذلك الجمهورية الإسلامية الايرانية وجمهورية بيلاروسيا.

وقال العميد اشتياني في إشارة إلى التطورات العالمية خلال السنوات الماضية، خاصة بعد الحروب الإقليمية في سوريا والعراق وأفغانستان ومؤخرا الأزمة في أوكرانيا، ان هذه التغييرات تشير إلى انتقال العالم إلى هندسة جديدة ونظام دولي و ان الدول المستقلة الموجودة لا تقبل هذا النظام أحادي القطب وغير ذلك تسعى للعب دور أكبر والمشاركة في مجال الإدارة العالمية.

وقال وزير دفاع الجمهورية الإسلامية الايرانية في هذا الاجتماع بخصوص التعاون الدفاعي الثنائي: إن استخدام قدرات البلدين والتآزر الدفاعي سيخلق السلام والاستقرار والأمن في المنطقة.

وأعلن العميد أشتياني أن توسع الناتو إلى الشرق، بغض النظر عن اعتبارات الدول الأخرى في المنطقة، هو السبب الرئيسي للأزمة في أوكرانيا وقال: إن جمهورية إيران الإسلامية تدعم أي جهد دبلوماسي يؤدي إلى حل سلمي للصراعات في أوكرانيا.

كما شكر وزير الدفاع في جمهورية بيلاروسيا، على كرم الضيافة لبلدنا والإشارة إلى التقدم الذي أحرزته جمهورية إيران الإسلامية، وقال: "إن هذا الاجتماع سيزيد من فرصة تعميق العلاقات بين البلدين."

وتابع وزير الدفاع البيلاروسي نعتقد أن وزارتي الدفاع في البلدين، بالإضافة إلى التعاون العسكري والدفاعي، يمكنهما التعاون بشكل مباشر وغير مباشر لاستخدام قدراتهما .

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