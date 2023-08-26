المستشار القانوني لرئيس الجمهورية: صناعة مسيرة "مهاجر 10" مصدر فخر وشرف للإيرانيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد محمد دهقان خلال زيارته لمعرض الصناعات الدفاعية، أن وزارة الدفاع حققت تقدماً جيداً في المجالين العسكري والمدني، مضيفا: "وزارة الدفاع هي القوة الدافعة لصناعة البلاد، والتي مع نقل التقنيات من المجال العسكري إلى الصناعات الأخرى تسببت في حركة وتقدم صناعات البلاد".

وأشار إلى إنتاج وزارة الدفاع أكثر من 2000 منتج، وأضاف: هذه الوزارة تقف إلى جانب القطاع الخاص في البلاد ويجب على القطاع الخاص استغلال هذه القدرة من أجل تقدم البلاد.

وتابع القول أن المستشار القانوني للرئيس الايراني يوفر الأطر القانونية لمشاركة القطاع الخاص مع الصناعات المدنية التابعة لوزارة الدفاع، موضحاً: بالتعاون مع وزارة الدفاع هناك أساس لإنشاء منظمات تنموية لمشاركة القطاع الخاص في الصناعات المدنية: مثل الإلكترونيات والمواد الغذائية والبذور المعدلة والسموم وما إلى ذلك.

وفي إشارة إلى إزاحة الستار عن مسيرة "مهاجر 10" من قبل الرئيس الايراني، قال دهقان: "تعد هذه االمسيرة من أكثر الطائرات بدون طيار تطورا في العالم، والتي تم تصنيعها في ظل العقوبات الصارمة التي فرضت على وزارة الدفاع والأمن، وهي مصدر فخر وشرف للبلاد".

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