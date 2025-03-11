وزير الدفاع الإيراني يصل إلى بيلاروسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انع وصل العميد عزيز نصير زاده، وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى بيلاروسيا اليوم.

ولدى وصوله إلى مطار مينسك، كان في استقباله مسؤولون رفيعو المستوى في هذا البلد.

وبحسب الخطة المعلنة، سيلتقي وزير الدفاع الإيراني بالمسؤولين العسكريين والمدنيين في بيلاروسيا خلال هذه الرحلة وسيبحث تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وتتم في هذه الاجتماعات مناقشة ودراسة موضوعات مثل التعاون الدفاعي والتبادلات الفنية وطرق توسيع التفاعلات بين البلدين.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة تأتي من أجل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين طهران ومينسك وتظهر تصميم البلدين على رفع مستوى التعاون المشترك.