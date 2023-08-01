القضاء الإيراني: الصهيونية وراء الإنتهاكات ضد القرآن الكريم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر المتحدث باسم القضاء الإيراني في مؤتمره الصحفي، أن يد الصهاينة تحرك المتطرفون في السويد والدنمارك لإنتهاك حرمة القرآن الكريم.

وقال ستايشي: "مرة أخرى نعرب عن اشمئزازنا وكراهيتنا لما يحدث في أوروبا من فعل شائن وقبيح و إهانة المصحف الشريف"، مؤكدا: "لاشك ان يد الصهيونية القذرة ورا هذه الإنتهاكات".

وحذر المتحدث باسم القضاء الإيراني الدول التي تدعم هذه الحركة، قائلا: "على الحكومات الداعمة أن تعلم أنها من خلال دعمها لهذا العمل القبيح، تعرض نفسها لغضب جميع المسلمين في العالم."

وفي قسم آخر من تصريحاته، أشار ستايشي إلى مسار محاكمة المواطن الإيراني المعتقل في السويد بشكل غير شرعي، حميد نوري وقال: "على السويد ان تحدد نتيجة ملف السيد حميد نوري في أسرع وقت ممكن... تم إجراء العديد من المتابعات في هذا الصدد من قبل مقر حقوق الإنسان لبلادنا وتم شرح الوضع غير المناسب للسيد حميد نوري، ولكن لم يحدث شيء جديد وتتواصل عملية إبقائه في الحبس الانفرادي".

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