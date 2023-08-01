السفارة الإيرانية تعلق على الإساءة الى القرآن الكريم مرة أخرى بالسويد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتبت سفارة الجمهورية الإسلامية الايرانية يوم الاثنين ردا على استمرار تدنيس القرآن في السويد: حرق آخر للقرآن في السويد. هذه المرة أمام برلمان هذا البلد! مرة أخرى، شهد ملياري مسلم وجميع أحرار العالم تدنيس القرآن الكريم والدموع في عيونهم.

وأضافت السفارة الإيرانية: ما يثير الدهشة أكثر أن رجال الدولة السويديين يقولون إنهم لا يستطيعون فعل أي شيء لضرورة حماية حرية التعبير!

أضرم الملعونان "سلوان موميكا" و "سلوان ناجم" النار يوم امس في صفحات من القرآن الكريم بعد اساءته أمام البرلمان السويدي.

وفي وقت سابق اساء هذا الشخص الى القرآن الكريم امام مسجد في ستوكهولم في نهاية شهر يونيو.

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