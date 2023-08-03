خارجية باكستان: زيارة عبداللهيان الى اسلام آباد فرصة لتعزيز التعاون الشامل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الباكستانية، أصدر بيانا مساء الاربعاء أعلن فيه: ان وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية، حسين أمير عبداللهيان، سيقوم بزيارة رسمية إلى جمهورية باكستان الإسلامية من 2 اب/أغسطس إلى 4 منه.

وجاء في البيان: سيلتقي امير عبداللهيان بوزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري يوم الخميس ويناقش مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك جميع جوانب العلاقات الثنائية والاوضاع المستجدة في المنطقة.

وأضاف البيان: سيلتقي وزير الخارجية الإيراني برئيس وزراء باكستان وسيتبادل الطرفان الآراء حول توافق قادة البلدين لتعزيز العلاقات الوثيقة، فضلاً عن لقائه برئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشيوخ للبحث في التعاون البرلماني بين البلدين الشقيقين.

وتابع بيان الخارجية الباكستانية: قبل زيارة وزير الخارجية الإيراني، حضر الى اسلام آباد وفد رفيع المستوى يضم نائب وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية وكبار المسؤولين بوزارات "الصناعة والتعدين والتجارة" و"الطرق والتنمية الحضرية" و"الجهاد الزراعي" و"الطاقة" الإيرانية لعقد اجتماعات تمهيدية قبل وصول وزير الخارجية.

وجاء في البيان أيضاً، أن زيارة أمير عبداللهيان ستكون فرصة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وباكستان لإجراء مناقشة مفصلة حول جميع جوانب التفاعلات الثنائية مع التركيز بشكل خاص على الاتصالات الإقليمية والطاقة والعلاقات الاقتصادية والاستثمار.

هذا وسيزور وزير الخارجية الإيراني مدينة، كراتشي، القلب الاقتصادي لباكستان.

وتعتبر هذه الزيارة الثانية التي يقوم بها أمير عبداللهيان لباكستان حيث كان قد زارها قبل عام ونصف للمشاركة في الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن أفغانستان والتقى خلالها عددا من المسؤولين الباكستانيين.

وكان رئيس السلك الدبلوماسي الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قد كتب في تغريدة له على تويتر بما يخص زيارته لباكستان: "في اطار تعزيز سياسة الجوار قمنا بزيارة الى باكستان برفقة عدد من زملائي".

وتابع المسؤول الإيراني: "في هذه الزيارة سنناقش آخر تطورات العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي وقضايا العالم الإسلامي و الهواجس الأمنية المشتركة، بما في ذلك الوضع في أفغانستان مع كبار المسؤولين الباكستانيين.

/انتهى/