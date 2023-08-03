وزير الخارجية: سنناقش القضايا السياسية والحدودية مع السلطات الباكستانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفقاً لمراسلها المتواجد في باكستان، فإن الوزير الإيراني أدلى بتصريح لدى وصوله البلد المضيف، بما يتعلق بأسباب الزيارة، بالقول: تأتي هذه الزيارة، تلبية لدعوة "بيلاوال بوتو زارداري" وزير خارجية الدولة الجارة والصديقة للجمهورية الإٍسلامية الإيرانية.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: قبل يومين، بدأت الفرق الاقتصادية للبلدين محادثاتها في إسلام أباد.

وتابع عبد اللهيان: في اللقاءات التي سنجريها مع نظرائنا وكبار المسؤولين الباكستانيين، سنناقش القضايا السياسية والاقتصادية والحدودية والسياحية.

وأردف كبير الدبلوماسيين الإيرانيين: بالنظر إلى تنوع القضايا الموجودة في العلاقات بين البلدين والقواسم المشتركة العديدة التي نراها بين جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية باكستان الإسلامية ، فإن الدول الإيرانية الحالية برئاسة السيد رئيسي، ورئيس وزراء باكستان، أسسوا لفصل جديد من العلاقات بين البلدين خلال الاجتماع الذي كانوا قد أقاموه في المنطقة الحدودية.

وفي الختام قال وزير الخارجية الإيرانية: في الوقت نفسه، وبناءً على دعوة كبار المسؤولين الباكستانيين، من المكن خلال هذه الرحلة أن نتناقش ونتفق على موعد زيارة حجة الإسلام رئيسي في المستقبل.

عبد اللهيان: سنناقش الهواجس الأمنية المشتركة وقضايا العالم الإسلامي

وفي وقت سابق من مساء الأمس، كتب وزير الخارجية الإيراني في تغريدة له على تويتر بما يخص زيارته إلى باكستان: "في اطار تعزيز سياسة الجوار قمنا بزيارة الى باكستان برفقة عدد من زملائي".

وتابع المسؤول الإيراني: "في هذه الزيارة سنناقش آخر تطورات العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي وقضايا العالم الإسلامي و الهواجس الأمنية المشتركة، بما في ذلك الوضع في أفغانستان مع كبار المسؤولين الباكستانيين.

ووصل وزير الخارجية الإيرانية، حسين امير عبد اللهيان، الى اسلام اباد، مساء اليوم الاربعاء، تلبية لدعوة نظيره الباكستاني "بيلاوال بوتو زارداري" في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة ايام على رأس وفد اجتماع سياسي برلماني واقتصادي رفيع المستوى.

وكان في استقبال وزير الخارجية والوفد المرافق له لدى وصولهم الى قاعدة "نور خان " الجوية، مساعد وزیر الخارجية الباكستانية للشؤون الاقليمية والسفير الايراني لدى باكستان "رضا أميري مقدم" ومجموعة من المسؤولين والدبلوماسيین الايرانيین في إسلام أباد.

وقبل وصول الوزير الإيراني، عقدت مفاوضات اقتصادية إيرانية - باكستانية في إسلام أباد بحضور الوفد الإيراني برئاسة مساعد وزير الخارجية الايراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية "مهدي صفري".

بالاضافة الى لقائه بنظيره الباكستاني سيعقد وزير الخارجية غدا سلسلة لقاءات مع مسؤولين باكستانيين من بينهم رئيس الوزراء " شهباز شريف" ورئيس مجلس النواب "راجا برويز اشرف" وقائد الجيش الجنرال "سيد عاصم منير".

ووفقاً للبرنامج المُقرر، سيزور الوزير الإيراني، امير عبد اللهيان، والوفد الإيراني المرافق له مدينة كراتشي باعتبارها القلب الاقتصادي لباكستان.

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