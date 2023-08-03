بدء المحادثات بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره الباكستاني

وأفاد مراسل وكالة مهر للأنباء، أن المحادثات بين، حسين أمير عبد اللهيان، ووزير الخارجية الباكستاني، بيلاوال بوتو زارداري، بدأت صباح اليوم.

يشار إلى أن وزراء خارجية البلدين زرعوا صباح اليوم شجرة في وزارة الخارجية الباكستانية قبل بدء المحادثات الثنائية كعلامة على الصداقة بين البلدين.

وبعد هذا الاجتماع سيعقد اجتماع لتلخيص الموضوعات التجارية والاقتصادية وسيتم التوقيع على وثائق الاتفاقيات.

الموضوع المهم في هذا الاجتماع هو إنشاء مناطق صناعية مشتركة بين الجانبين.

وكان الوفد الاقتصادي الإيراني قد تمركز في باكستان لإجراء مشاورات اقتصادية منذ اليومين الماضيين.

وزار وزير الخارجية الباكستاني "بيلاوال بوتو زارداري" طهران أيضًا العام الماضي واجتمع وتحدث مع نظيره الإيراني ومسؤولين إيرانيين آخرين.

كما سيزور رئيس السلك الدبلوماسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية كراتشي بالإضافة إلى إسلام أباد.

عبد اللهيان: بدء فصل جديد من العلاقات الثنائية بين بلدينا

و أدلى وزير الخارجية الإيراني بتصريح لدى وصوله البلد المضيف، بما يتعلق بأسباب الزيارة، بالقول: تأتي هذه الزيارة، تلبية لدعوة "بيلاوال بوتو زارداري" وزير خارجية الدولة الجارة والصديقة للجمهورية الإٍسلامية الإيرانية.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: قبل يومين، بدأت الفرق الاقتصادية للبلدين محادثاتها في إسلام أباد.

وتابع عبد اللهيان: في اللقاءات التي سنجريها مع نظرائنا وكبار المسؤولين الباكستانيين، سنناقش القضايا السياسية والاقتصادية والحدودية والسياحية.

وأردف كبير الدبلوماسيين الإيرانيين: بالنظر إلى تنوع القضايا الموجودة في العلاقات بين البلدين والقواسم المشتركة العديدة التي نراها بين جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية باكستان الإسلامية ، فإن الدول الإيرانية الحالية برئاسة السيد رئيسي، ورئيس وزراء باكستان، أسسوا لفصل جديد من العلاقات بين البلدين خلال الاجتماع الذي كانوا قد أقاموه في المنطقة الحدودية.

وفي الختام قال وزير الخارجية الإيرانية: في الوقت نفسه، وبناءً على دعوة كبار المسؤولين الباكستانيين، من المكن خلال هذه الرحلة أن نتناقش ونتفق على موعد زيارة حجة الإسلام رئيسي في المستقبل.

الخارجية الباكستانية: زيارة امير عبداللهيان الى اسلام آباد فرصة لتعزيز التعاون الشامل

وأصد مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الباكستانية، بيانا مساء الاربعاء، بما يتعلق بزيارة الوزير الإيراني، أعلن فيه: ان وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية، حسين أمير عبداللهيان، سيقوم بزيارة رسمية إلى جمهورية باكستان الإسلامية من 2 اب/أغسطس إلى 4 منه.

وجاء في البيان: سيلتقي امير عبداللهيان بوزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري يوم الخميس ويناقش مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك جميع جوانب العلاقات الثنائية والاوضاع المستجدة في المنطقة.

وتابع البيان: سيلتقي وزير الخارجية الإيراني برئيس وزراء باكستان وسيتبادل الطرفان الآراء حول توافق قادة البلدين لتعزيز العلاقات الوثيقة، فضلاً عن لقائه برئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشيوخ للبحث في التعاون البرلماني بين البلدين الشقيقين.

وأضاف بيان وزارة الخارجية الباكستانية: قبل زيارة وزير الخارجية الإيراني، حضر الى اسلام آباد وفد رفيع المستوى يضم نائب وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية وكبار المسؤولين بوزارات "الصناعة والتعدين والتجارة" و"الطرق والتنمية الحضرية" و"الجهاد الزراعي" و"الطاقة" الإيرانية لعقد اجتماعات تمهيدية قبل وصول وزير الخارجية.

وجاء في البيان أيضاً، أن زيارة أمير عبداللهيان ستكون فرصة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وباكستان لإجراء مناقشة مفصلة حول جميع جوانب التفاعلات الثنائية مع التركيز بشكل خاص على الاتصالات الإقليمية والطاقة والعلاقات الاقتصادية والاستثمار.

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