كنعاني: أميركا لها سجل أسود في استخدام السلاح النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يذكر ان اليوم السادس من آب /أغسطس عام 1945 هو ذكرى القصف الذري الامريكي على هيروشيما، والذي تم تنفيذه خلال الحرب العالمية الثانية بأمر من الرئيس الاميركي هاري ترومان ، وبعد ثلاثة أيام ، اي في 9 أغسطس ، تم استخدام قنبلة ذرية أخرى في ناغازاكي. لقي حوالي 220 الف شخص حتفهم نتيجة لهذين القصفين الذريين. قتل أكثر من مائة ألف شخص في اللحظات الاولى للقصف فيما توفي الباقون نهاية عام 1945 بسبب الآثار المدمرة للإشعاع.

وفي هذا الصدد كتب كنعاني اليوم الأحد في ذكرى القصف الذري الامريكي على هيروشيما، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "X" (تويتر سابقًا) تغريدة باللغة الانجليزية مرفقة بصورة عن هذا التفجير: أميركا هي الدولة الوحيدة التي لها تاريخ في استخدام القنبلة الذرية كسلاح دمار شامل في سجلها الأسود وتدعم كيانا غير شرعي يمتلك أكبر ترسانة أسلحة نووية.

وطرح السؤال: هل يمكن لمثل هذه الحكومة أن تكون حاملة لواء حظر انتشار الأسلحة النووية في العالم!".

وأشار إلى مزاعم اميركا التي لا أساس لها من الصحة بشأن برنامج إيران النووي السلمي ، وأضاف: "المزاعم الأميركية بشأن برنامج إيران النووي هي تكرار ممنهج لكذبة كبيرة".

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