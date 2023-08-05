رئيس منظمة الغذاء والدواء: ايران واحدة من خمس دول منتجة للادوية الحيوية على مستوى العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد رئيس منظمة الغذاء والدواء الايرانية "حيدر محمدي"، بأن ايران تعد واحدة من خمس دول منتجة للادوية الحيوية على مستوى العالم؛ لافتا الى ان اكبر حصة من صادرات الدواء الايراني تعود الى قطاع المستحضرات الدوائية الحيوية.

وخلال تصريح له في مراسم تدشين "مصنع الابتكار الصيدلاني" داخل العاصمة طهران، نوه "محمدي" الى اهمية الصناعة الحيوية ودورها الرئيسي في معالجة الامراض المستعصية؛ مبينا ان هذه المستحضرات الدوائية خُصصت لتلبية الحاجة المحلية، ومن ثم يتم تصدير الفائض منها الى الخارج.

واضاف : هناك العديد من الدول التي ترغب في استيراد المستحضرات الدوائية الحيوية من ايران.

كما تطلع هذا المسؤول الى بلوغ مرحلة الاكتفاء الذاتي في مجال انتاج الادوية الحوية داخل البلاد.

/انتهى/