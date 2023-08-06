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٠٦‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ١:٥٢ م

وزير الاقتصاد السوري : مهتمون باستخدام الخبرات الإيرانية بمجال السياحة

وزير الاقتصاد السوري : مهتمون باستخدام الخبرات الإيرانية بمجال السياحة

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، على استخدام الخبرات الإيرانية في مجال السياحة خلال زيارته لمنطقة المنتجعات في طهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، زار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية "محمد سامر خليل" والوفد السوري وامین ووزير مفوض للسفارة السورية في طهران ومدراء وزارة الاتصالات ومنظمة التخطيط وكذلك السفير الإيراني في سوريا مجموعة توجال الرياضية في العاصمة طهران.

ووصف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، المتواجد في المنتجع هذه المجموعة بأنها مذهلة.

وأكد "محمد سامر خليل" في حديث مع الرئيس التنفيذي لشركة الغُنْدُول، على استخدام وكفاءة تجارب إيران في مجال السياحة وبناء المرافق الترفيهية والتفاعلات المستقبلية.

وفي نهاية الزيارة إلى أجزاء مختلفة من مجمع توجال ، عقد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية اجتماعا في مقهى توجال للكتب وسجل رضاه في مکتبة كتاب توجال التذكاري.

/انتهى/

رمز الخبر 1935646

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