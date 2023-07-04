الحكومة الإيرانية تخطط لجذب 6 ملايين سائح صحي سنويا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن مساعد وزير الخارجية في شؤون الدبلوماسية الاقتصادية، مهدي صفري خلال خطابه في اجتماع حول طرق تطوير الدبلوماسية السياحية في مبنى الوزارة الخارجية عن خطة لجذب 6 ملايين سائح صحي إلى إيران سنويا، مؤكدا: "ان تحقيق هذا الهدف المهم، بحاجة الى تعاون وثيق من قبل جميع الهيئات والمؤسسات المسؤولة والتنفيذية في هذا المجال، ووزارة الخارجية تبذل جل جهدها في خدمة التنمية السياحية بمختلف أبعادها".

كما أعرب مساعد وزير التراث الثقافي الإيراني في شؤون السياحة، شالبافيان عن تقديره لعقد هذا الاجتماع، وقال: "إن أهم مشكلة في مجال السياحة الصحية كانت الخلاف بين المؤسسات ذات الصلة وعدم وجود وصي واحد للسياحة الصحية، الأمر الذي ارتفع حاليا مع تشكيل مجلس السياحة الصحي الأستراتيجي والمصادقة على الإجراءات الضرورية في هذا الصدد وسيتم تدريجياً تنظيم وحل بعض المشاكل الأخرى في مجال السياحة الصحية".

كذلك أشار المدير العام في قسم التعاون الدولي بوزارة الصحة، نيكنام، إلى امكانيات وطاقة بلادنا في جذب السياح الصحيين بسبب وجود فرق طبية ذات خبرة، وانخفاض تكاليف العلاج مقارنة بالدول الأخرى، والجودة العالية للخدمات الطبية والمستشفيات المجهزة بالإضافة إلى وجود مناطق الجذب السياحي، مطالبا بإهتمام الحكومة إلى هذا القطاع في البلاد بشكل خاص".

وأوضح نيكنام، أن أكثر من مليون سائح يستخدمون الخدمات الطبية في إيران كل عام، مضيفا: "إننا نتفاوض مع دول أخرى لتطوير بروتوكولات السياحة الصحية حتى نتمكن من الاستفادة القصوى من المرافق القائمة".

وفي ختام الاجتماع ، أعرب النشطاء السياحيون عن آرائهم والعقبات والقيود الموجودة في هذا المجال ، بما في ذلك المجالات القنصلية ، والبنية التحتية للمواصلات والإقامة ، والإعلان والتسويق ، والقضايا المتعلقة بالتخلص من الوسطاء غير المتخصصين.

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