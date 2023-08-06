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٠٦‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ٧:١٠ م

استشهاد 3 فلسطينيين في عملية اغتيال نفذها جيش الاحتلال في جنين

استشهاد 3 فلسطينيين في عملية اغتيال نفذها جيش الاحتلال في جنين

نفذت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الأحد، عملية اغتيال في مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أطلقت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأحد، النار نحو مركبة فلسطينية في مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وتحدثت تقارير "إسرائيلية" عن اغتيال 3 مقاومين، فيما أكدت مصادر فلسطينية سماع تبادل لإطلاق النار.

وأفادت التقارير "الإسرائيلية" بأن الوحدة الخاصة التابعة لشرطة الاحتلال ("يمام") نفذت عملية "تصفية" استهدفت "خلية" فلسطينية، على حد تعبيرها، وادعت أن الخلية المزعومة خططت لتنفيذ عمليات ضد أهداف "إسرائيلية."

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، اغتيال ثلاثة مسلحين فلسطينيين في مدينة جنين.

ووفقاً القناة 14 العبرية، تمكنت وحدة خاصة "إسرائيلية" من اغتيال مجموعة من المسلحين داخل مركبتهم في جنين بعد تنفيذهم عمليات اطلاق نار تجاه الجيش في وقت سابق.

وأوضحت القناة أن قوات الجيش احتجزت جثامين الشهداء الفلسطينيين الذين تم اغتيالهم داخل مركبتهم قرب جنين.

وقالت قناة "كان العبرية، إنه "قبل لحظات من تنفيذهم عملية، قوة من وحدة اليمام الخاصة تمكنت من تصفية خلية مسلحة قرب جنين".

المصدر: فلسطين اليوم

/انتهى/

رمز الخبر 1935661

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