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٠٩‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ٦:٢٣ م

تحالف الفتح: امريكا تعمل على دعم المليشيات الارهابية في "المثلث العراقي السوري الاردني"

تحالف الفتح: امريكا تعمل على دعم المليشيات الارهابية في "المثلث العراقي السوري الاردني"

أكد عضو تحالف الفتح العراقي، علي الزبيدي، القوات الامريكية تسيطر على منطقة "المثلث العراقي السوري الاردني" وتفرض سلطتها على السجون الموجودة فيها وتعمل على دعم بعض المليشيات والدواعش.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حذر عضو تحالف الفتح العراقي "علي الزبيدي"، من تحركات القوات الامريكية ودعمها لبعض العناصر الارهابية في "المثلث العراقي السوري الاردني"، لافتا الى "اهمية الحذر من قبل الحكومة العراقية لتلك التحركات التي قد تمس السيادة في حال حدوث اي توتر مع واشنطن".

وقال "الزبيدي"، في تصريح صحفي اليوم الاربعاء، ان "هناك امورا يجري تدبيرها على المثلث الحدودي العراقي السوري الاردني، خصوصا ان هذه المنطقة تضم سجونا تحتوي بداخلها على اعتى العناصر الارهابية".

واضاف، ان "القوات الامريكية تسيطر على المنطقة المذكورة وتفرض سلطتها على تلك السجون وتعمل على دعم بعض المليشيات والدواعش، وبالتالي فان هناك قوة مسلحة في ذلك المثلث تحت سلطة المحتل الامريكي"؛ حسب موقع المعلومة الاخباري.

وبين عضو تحالف الفتح في مجلس النواب العراقي، ان "هناك حاجة ماسة لاخذ الحيطة والحذر من قبل الحكومة العراقية للتحركات الامريكية في تلك المنطقة، خصوصا ان تلك التحركات قد تمس سيادة العراق في حال حدوث اي توتر مع المحتل الامريكي عند الشريط الحدودي العراقي السوري الاردني".

/انتهی/

رمز الخبر 1935778

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