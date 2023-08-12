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١٢‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ١:٣٥ م

أعضاء جمعية الصداقة الإيرانية-الكويتية يلتقون بالسفير الإيراني الجديد

أعضاء جمعية الصداقة الإيرانية-الكويتية يلتقون بالسفير الإيراني الجديد

عقدت جمعية الصداقة الإيرانية -الكويتية حفل تكريم للسفير الإيراني الجديد لدى الكويت، محمد توتونجي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رحب رئيس جمعية الصداقة الإيرانية -الكويتية، الشيخ علي الخالد الصباح، خلال هذا الحفل بالسفير الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الكويت، متمنيا له النجاح في دفع العلاقات الودية والتاريخية للشعبين الجارين والمسلمين إلى الأمام، مؤكدا على أهمية وجود رجال الأعمال والفنانين والثقافيين الإيرانيين في الكويت.

وشدد الشيخ علي الخالد الصباح: "اننا نبذل جهودا جادة لتعميق وتوسيع العلاقات غير القابلة للكسر بين البلدين، ولن ندخر جهدا في هذا الصدد.".

أعضاء جمعية الصداقة الإيرانية-الكويتية يلتقون بالسفير الإيراني الجديد

كما قال السفیر الإيراني في هذا الإجتماع: "إن وجود النخب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأكاديمية الجديدة بين أعضاء الجمعية يبعث على الأمل والتفاؤل".

وصرح: "ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية دعمت دائمًا البلدان الإسلامية المجاورة وقدأثبتت صدقها وأخويتها في الأزمات واوقات الحرج".

وأضاف: "أن رئيس الجمهورية ووزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية يؤكدان دائما على التعايش السلمي وتوسيع العلاقات مع الدول المجاورة في المجالات الرسمية والشعبية".

یذکر أنه وصل السفير الإيراني الجديد لدى الكويت، محمد توتونجي، إلى العاصمة الكويتية في 30 يوليو 2023 لتولي هذا المنصب.

/انتهى/

رمز الخبر 1935841

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