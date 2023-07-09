السفير الإيراني لدى الكويت يلتقى أمير عبدالهيان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية،محمد توتونجي، شرح في لقائه، اليوم الاحد، مع وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، مستجدات العلاقات بين إيران والكويت، مشيرا إلى أهم البرامج لتطوير العلاقات مع هذا البلد.

وبدوره أكد وزير الخارجية على أولوية تعزيز العلاقات مع الدول الإسلامية الجارة، وقدم توجيهات لتعزيز العلاقات في جميع الأبعاد، وخاصة المجالات الاقتصادية والثقافية والإيرانية أكثر من ذي قبل.

وعمل توتونتشي كرئيس للدائرة الثانية للخليج الفارسي بوزارة الخارجية ونائب سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مسقط.

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