أمين مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي یدین الهجوم الإرهابي في شيراز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج الفارسي "جاسم البديوي"، عن إدانته واستنكاره للهجوم الإرهابي الذي وقع أمس الأول في مرقد "شاهجراغ" بمدينة شيراز جنوب غربي إيران.



وصدر عن "البديوي" بيان ادانة، اليوم الثلاثاء، أكد فيه، أن "دول المجلس موقفها ثابت ورافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الأبرياء ويزعزع الأمن والاستقرار".



وادى الهجوم الارهابي الذي استهدف مساء یوم الاحد، مرقد السيد احمد بن موسى (ع) "شاهجراغ" الى استشهاد شخصین واصابة 7 آخرين فيما القي القبض على الارهابي منفذ العملية.



يذكر ان مرقد "شاهجراغ" كان قد تعرض لهجوم ارهابي يوم 26 تشرين الاول/اكتوبر العام الماضي ما ادى الى استشهاد 13 شخصا واصابة اكثر من 20 آخرين، فيما لقي الارهابي منفذ العملية حتفه وتم قبل شهر تنفيذ حكم الاعدام بحق ارهابيين اثنين ضالعين فيه.



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