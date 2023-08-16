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١٦‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ٧:١٥ م

وزير الخارجية القرغيزي يرسل برقية تعزية لنظريه الإيراني معزياً بحادث شيراز الإرهابي

وزير الخارجية القرغيزي يرسل برقية تعزية لنظريه الإيراني معزياً بحادث شيراز الإرهابي

تلقى وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان برقية تعزية من نظيره القرغيزي بحادث الهجوم الارهابي على مرقد "شاهجراغ" في مدينة شيراز جنوب ايران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ارسل وزير الخارجية القيرغيزي، جين بيك كولوباييف، برقية إلى نظيره الايراني حسين امير عبداللهيان، ادان خلالها بشدة العمل الإرهابي الذي استهدف مرقد "شاهجراغ".

وأعرب كولوباييف في هذه البرقية عن تعاطفه ومواساته مع أسر الضحايا وتمنى للمصابين الشفاء العاجل.

وادى الهجوم الارهابي الذي استهدف مساء الاحد، مرقد السيد احمد بن الامام موسى الكاظم (عليهما السلام) "شاهجراغ"، في مدينة شيراز جنوب ايران الى استشهاد شخص واحد واصابة 8 آخرين فيما القي القبض على الارهابي منفذ العملية. وفي وقت لاحق من يوم الاثنين استشهد احد جرحى الحادث.

وكان هذا المزار ، قد تعرض ايضا لهجوم ارهابي يوم 26 تشرين الاول/اكتوبر العام الماضي ما ادى الى استشهاد 13 شخصا واصابة 25 آخرين، فيما لقي الارهابي منفذ العملية حتفه وتم قبل شهر تنفيذ حكم الاعدام بحق ارهابيين اثنين لتورطهما في هذه الجريمة.

/انتهى/

رمز الخبر 1935990

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