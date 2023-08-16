وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر موقع صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، الأربعاءـ، أن باراغواي ستنقل سفارتها من "تل أبيب" إلى القدس خلال العام الجاري.

وذكر الموقع أن رئيس الباراغواي الجديد سانتياغو بينيا، التقى الليلة الماضية مع وزير الخارجية "الإسرائيلي" إيلي كوهين، وأكد أنه سيفي بوعده الانتخابي بنقل السفارة إلى القدس.

فيما أعلن كوهين أن "إسرائيل" ستعيد فتح سفارتها في باراغواي بعد 5 سنوات من إغلاقها.

ووجه كوهين، دعوة للرئيس الجديد في باراغواي للحضور إلى "تل أبيب" والمشاركة في افتتاح سفارة بلاده الجديدة بالقدس. وفي حال نفذت هذه الخطوة، فستكون سفارة باراغواي خامس سفارة تفتح في القدس بالإضافة إلى سفارة الولايات المتحدة وغواتيمالا وهندوراس وكوسوفو.

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