غريب آبادي: لا يوجد جريمة في مجال حقوق الانسان أكبر من الحظر الذي يستهدف المصابين بامراض مستعصية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال امين لجنة حقوق الانسان في ايران كاظم غريب آبادي، في كلمة القاها امام مؤتمر " أثر الحظر الجائر على سلامة المرضى "، اليوم الاربعاء في طهران، : ان اميركا والاتحاد الاوروبي هم رواد الحظر الاحادي ، وان اميركا تعاقب من لا يلتزم بالحظر الذي تفرضه على الآخرين، وهذا يخالف القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة .

وأشار غريب آبادي الى عدم اكتراث الدول المتشدقة بحقوق الانسان والتي تفرض الحظر الاحادي، بازهاق ارواح آلاف الاشخاص نتيجة حظرهم واجراءاتهم، قائلا ان الحظر يخالف حقوق الانسان مثل حق الحياة وحق الغذاء وحق الصحة والسلامة وحق التعليم وحق التنمية.

ونوه بأن الحظر النفطي (المفروض على ايران) أعاق بيع 150 الى 200 مليار دولار من النفط خلال سنوات، وانه يرمي الى هدم البنى التحتية ، مشيرا الى تقرير السيدة النا دوهان، المقررة الخاصة لمنظمة الامم المتحدة حول التاثيرات السلبية لاجراءات الحظر، حول تأثير الحظر على المواطنين الايرانيين، والذي تضمن الآثار السلبية الكبيرة للحظر في مجال العلاج والادوية والصحة والسلامة مثل زيادة التكاليف ونقص الدواء للمصابين بالامراض المستعصية ، وقال " ليست هناك جريمة في مجال حقوق الانسان أكبر من هذه".

كما اشار غريب آبادي الى ارتفاع عدد حالات الوفاة بين مرضى التلاسيميا في ايران بمعدل 4 اضعاف، بسبب الحظر، داعيا جميع الضحايا وذويهم الى رفع شكاوى ضد واضعي الحظر ومنفذيه والشركات المتواطئة ، حيث من الضروري القيام بالخطوات القانونية والقضائية امام محكمة لاهاي والمحاكم الوطنية لباقي البلدان.

ودعا غريب آبادي الحكومة الايرانية لتخصيص ميزانية خاصة من اجل طرح هذه الشكاوى لمساعدة المواطنين الايرانيين الذين وقعوا ضحية الارهاب والحظر لطرح دعاويهم امام محاكم تلك الدول ، فالحظر جريمة ضد البشرية وأصحاب الرأي يعتبرونه أداة من ادوات الحرب، وتاثير الحظر يطال البلاد بأكملها، ويتضرر المواطنون العاديون منه، والحظر جريمة ابادة ايضا ، لانه يستهدف احيانا فئة خاصة من المواطنين مثل المصابين بالامراض المستعصية.

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