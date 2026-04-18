الحرس الثوري يعلن الاغلاق التام لمضيق هرمز ويحذر كافة السفن من الاقتراب منه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اوضحت دائرة العلاقات العامة للقوات البحرية للحرس الثوري في بيان صدر مساء اليوم السبت، انه بالأمس، وبعد إعلان ايران عن السماح للسفن غير العسكرية بالعبور عبر "ممر لارك"، تمكنت عدد من السفن من عبور مضيق هرمز تحت إدارة وتنسيق القوات البحرية للحرس الثوري، لكن نظراً لانتهاك العدو الأميركي لالتزامات شروط وقف إطلاق النار، وعدم إلغائه الحصار البحري للزوارق والموانئ الإيرانية، فاعتباراً من عصر اليوم، تم اغلاق مضيق هرمز الى حين إلغاء هذا الحصار.

وتابع البيان: لذلك نُحذر بأنه لا يجوز لأي نوع من السفن القيام بأي حركة من مراسيها في الخليج الفارسي وبحر عُمان، وان الاقتراب من مضيق هرمز سيُعتبر تعاوناً مع العدو، وسيتم استهداف السفينة المخالفة.

واضاف البيان: كما نُعلن لجميع الزوارق وأصحابها أن يتابعوا الأخبار فقط من المصدر الرسمي للقوات البحرية للحرس الثوري وعبر التواصل مع القناة 16، وأن تصريحات الرئيس الأميركي الإرهابي فيما يخص مضيق هرمز والخليج الفارسي لا تتمتع بأي مصداقية.