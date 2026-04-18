١٨‏/٠٤‏/٢٠٢٦، ٩:٣٧ م

الحرس الثوري يعلن استهداف مخبأ جماعة "الديمقراطيين" الإرهابية في إقليم كردستان

أعلنت قيادة حمزة سيد الشهداء (ع) أنه بعد رصد استخباراتي دقيق، تمكن مقاتلو الحرس الثوري الإيراني من تحديد مخبأ جماعة "الديمقراطيين" الإرهابية في إقليم كردستان واستهدافه.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أعلن مكتب العلاقات العامة لقيادة مقر حمزة سيد الشهداء التابعة للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني أنه بعد رصد استخباراتي دقيق، تمكن مقاتلو قيادة حمزة سيد الشهداء التابعة للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني من تحديد مخبأ جماعة "الديمقراطيين" الإرهابية في منطقتي "جيجانكان" و"باليسان" بإقليم كردستان واستهدافه بطائرات مسيرة انتحارية.

وفي هذه العملية، قُتل ثلاثة من عناصر جماعة "الديمقراطيين" الإرهابية وأُصيب خمسة آخرون بجروح خطيرة. (كان هؤلاء من بين المنفذين الرئيسيين لاغتيال الشهيد مهدي سلماسي من قوات الامن الداخلي الخدوم عام 2017 في مدينة بيرانشهر).

تجدر الإشارة إلى أن تحديد هوية القتلة الآخرين مدرج أيضاً على جدول الأعمال.

