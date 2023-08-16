الخارجية اليمنية: بقاء قيود التحالف على مطار صنعاء تتصادم مع السلام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال نائب وزير الخارجية حسين العزي، في تصريح للمسيرة اليوم الأربعاء، "إن المطارات المدنية تبقى مفتوحة في وقت السلم أو الحرب، واستمرار حصار مطار صنعاء من قبل التحالف مخزٍ للمجتمع الدولي".

وأشار إلى أن تحالف العدوان يسعى إلى فرض الحصار على الشعب اليمني، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إليه، مؤكداً أن هذه الممارسات لن تنجح في كسر إرادة الشعب اليمني.

وطالب نائب وزير الخارجية، المجتمع الدولي بممارسة المزيد من الضغط على تحالف العدوان لرفع الحصار عن مطار صنعاء، وفتحه أمام الرحلات المدنية.

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