وزيرا خارجية إيران والبرازيل یناقشان آخر التطورات في العلاقات الثنائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ونظيره البرازيلي مورا فييرا، في اتصال هاتفي، آخر التطورات في العلاقات الثنائية.

وعبر أمیر عبداللهیان في الاتصال الهاتفي عن ارتياحه لتعزیز العلاقات بين البلدين وقال: نأمل أن توفر الأرضیة لتطوير التعاون الجيد بين البلدين في ظل تعزیز الاتصالات .

من جانبه أشار وزير خارجية البرازيل مورا فييرا، في هذا الاتصال الهاتفي إلى أهمية القدرات العالية لإيران والبرازيل في المجال الاقتصادي والتجاري وأكد رغبة حكومة رئيس البرازيل لولا دا سيلفا في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وشدد على الأهمية المتزايدة لمجموعة "بريكس" في العلاقات الدولیة وصرح أن إيران لديها قدرات و طاقات عالية للمساعدة في تحقيق أهداف البريكس.

کما تبادل وزيرا خارجية إيران والبرازيل، الآراء بشأن اجتماع البريكس القادم ، المقرر عقده في جنوب إفريقيا ، وتوسيع وتعزيز هذه المجموعة خلال الاتصال الهاتفي.

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