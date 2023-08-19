  1. الدولية
  2. أوروبا
١٩‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ١:٢٧ م

بوريل: وقف تقديم المساعدات لأوكرانيا لن يؤدي إلى السلام

بوريل: وقف تقديم المساعدات لأوكرانيا لن يؤدي إلى السلام

زعم مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن تخلي الغرب عن تقديم المساعدات العسكرية لكييف لن يؤدي إلى السلام في أوكرانيا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال بوريل في حديث لصحيفة "Pais": "لا أثق بأن التخلي عن تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا سيؤدي إلى السلام".

وأضاف أن أوروبا تعمل ما بوسعها لبدء مفاوضات للسلام تعترف "بوجود معتد وضحية".

وأشار إلى أنه لولا النزاع في أوكرانيا، لاستغرق انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي سنوات طويلة، مشددا على أن النزاع دفع أوكرانيا إلى جانب الاتحاد الأوروبي، خلافا لإرادة روسيا.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني لشؤون التكامل الأوروبي والأوروأطلسي أولغا ستيفانيشينا، إن كييف لن تتمكن حتى أكتوبر القادم من تلبية شروط المفوضية الأوروبية لمنح أوكرانيا صفة المرشح لعضوية الاتحاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1936041

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات