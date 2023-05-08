بوريل: التعاون بين إيران ووكالة الطاقة الذرية اخذ في التسارع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، في تغريدة له عبر حسابه على تويتر، عن اتصال هاتفي له مع وزير الخارجية الإيراني وأوضح: "قمت بإدانة شديدة لتنفيذ حكم الإعدام بحق المواطن السويدي-ايراني، حبيب جعب(الارهابي الذي خطط للعديد من الاعمال الإرهابية في إيران)، في اتصال مع وزير خارجية إيران وطلبت منه عدم إعدام "جمشيد شارمهد" الألماني الإيراني".

كما كتب عن العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، قائلا: "تحدثنا عن التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي اخذ في التسارع في الآونة الأخيرة، واكدت ان على إيران أن تستمر بهذا النهج".

واتهم مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إيران بدعم روسيا في حربها ضد اوكرانيا، مضيفا: "طلبت من إيران بإنهاء دعمها للحرب الروسية ضد أوكرانيا والتوقف عن استخدام مواطني الاتحاد الأوروبي كأدات".

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