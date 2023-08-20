أمير عبد اللهيان لنظيره الصيني: العلاقات بين إيران والصين إيجابية وتتقدم نحو الأمام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الإيراني، حسين امير عبداللهيان، بحث اليوم الأحد في اتصال هاتفي، مع نظير الصيني وانغ يي، العلاقات الثنائية واخر التطورات الاقليمية والدولية.

وهنأ "امير عبداللهيان" نظيره "وانغ يي"، بمناسبة اعادة انتخابه وزيرا للخارجية في جمهورية الصين الشعبية؛ واصفا العلاقات بين طهران وبكين انها ايجابية واخذة بالتقدم.

وفيما نوّه الى التقدم الحاصل بشأن تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين رئيسي البلدين، اعتبر وزير الخارجية الايرانية ان المضي في "خطة التعاون على مدى 25 بين ايران والصين"، خطوة بالاتجاه الصحيح.

الى ذلك، تحدث وزير خارجية الصين حول مواقف بلاده بشان اجتماع قمة بريكس في جنوب افريقيا، والقضايا المتعلقة بانضمام اعضاء جدد الى هذه المجموعة.

وعلى صعيد اخر، اشاد "وانغ يي" بزيارة وزير الخارجية الايراني الاخيرة للسعودية، وسير العلاقات المتنامية بين طهران والرياض.

واعتبر وزير خارجية الصين، ان حضور ايران في الاجتماع القادم لمبادرة "الحزام والطريق" يحظى بأهمية، باعتبار الجمهورية الاسلامية من الاعضاء الاساسيين في هذه المجموعة.

وتبادل الجانبان في هذا الاتصال، تحيات الرئيسين الايراني والصيني لبعضهما الاخر، كما تباحثا حول عدد من القضايا الدولية التي تهم البلدين.

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