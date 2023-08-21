أمير عبداللهيان يستقبل نظيره الماليزي في مبنى وازرة الخارجية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى زمبري عبد القادر، وزير خارجية ماليزيا مع حسين أمير عبد اللهيان، وزير خارجية بلادنا.

ويرافق زمبري كبار المسؤولين الحكوميين في وزارة الخارجية الماليزية وكذلك وفود من رجال الأعمال في هذه الرحلة، وتعتبر هذه الزيارة هي أول زيارة رسمية له إلى إيران منذ توليه منصبه في 2 ديسمبر 2022.

وقالت وزارة الخارجية الماليزية في بيان حول الزيارة "من المتوقع أن يتبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك". كما سيشارك زمبري في لقاء بحضور رجال الأعمال والنشطاء الاقتصاديين.

واستكمالاً لهذا البيان، يتم التأكيد على أن هذه الرحلة تظهر التزام الحكومة بقيادة رئيس الوزراء داتوك سيري أنور إبراهيم (ماليزيا) بتعزيز العلاقات الثنائية بين ماليزيا وجميع الدول، بما في ذلك إيران.

وتعتبر إيران هي ثامن أكبر شريك تجاري لماليزيا والمُصدِّر الحادي عشر بين دول غرب آسيا إلى هذا البلد. وبلغ إجمالي التجارة بين البلدين العام الماضي 0.83 مليار دولار أمريكي، بزيادة 40.2٪ مقارنة بالعام السابق.

وفي الاجتماع بين أمير عبد اللهيان وزمبري في يوليو، دعا وزير الخارجية الإيراني البلدين إلى الكثير من الأمور المشتركة وأكد على تعزيز التعاون في المجالين الاقتصادي والتجاري على قدم المساواة مع مستوى التعاون بين البلدين في المجال السياسي. وكذلك تبادل الوفود على المستويين المتوسط والعالي، واعتبر أنه من الضروري بين البلدين تمهيد الطريق لتعزيز التعاون بين البلدين.

كما قيم وزير خارجية ماليزيا، زمبري عبد القادر، في هذا الاجتماع، أهمية التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وأكد استعداد ماليزيا لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

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