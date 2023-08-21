مناورات عسكرية واسعة النطاق بين كوريا الجنوبية وأميركا وبيونغ يانغ ترد باختبار صواريخ

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تهدف المناورات -التي تستمر حتى 31 أغسطس/آب الجاري- إلى تحسين الاستجابة المشتركة لتهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية المتطورة، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤولي الدفاع في كوريا الجنوبية.

وقال جيش كوريا الجنوبية إن التدريبات ستجري هذا العام على "أكبر نطاق على الإطلاق"، إذ تمت تعبئة عشرات الآلاف من القوات من كلا الجانبين، وكذلك بعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وتتضمن المناورات تدريبات طوارئ مختلفة، مثل تدريب مركز القيادة القائم على محاكاة الكمبيوتر، والتدريب الميداني المتزامن وتدريبات أولشي للدفاع المدني.

وفي المقابل، تعتقد بيونغ يانغ أن هذه المناورات المشتركة تمثل استعدادا لغزو أراضيها، وحذرت مرارا من أن ردها سيكون "ساحقا".

وفي هذا السياق، قالت وكالة الأنباء الرسمية إن الزعيم كيم جونغ أون أشرف على اختبار لصواريخ كروز الإستراتيجية.

وتفقّد كيم أحد أساطيله في البحر الشرقي -المعروف أيضا باسم بحر اليابان- وراقب أفراد الطاقم في أثناء استعدادهم لتدريبات على إطلاق "صواريخ كروز إستراتيجية" من على متن سفينة حربية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية.

ونقلت الوكالة عن الزعيم الكوري قوله إن السفينة تتمتع بقدرة عالية على الحركة، وقوة ضاربة قوية، وعلى استعداد دائم للقتال لمواجهة المواقف المفاجئة.

ولم تذكر الوكالة متى تمت هذه الزيارة التفقدية ولم تقدم تفاصيل إضافية عن نوع الصواريخ التي أطلقت، غير أنها أشارت إلى أنها "أصابت أهدافها بسرعة بلا أي خطأ".

/انتهى/