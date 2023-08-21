مصادقة لجنة الامن القومي على لائحة اتفاقية بين ايران وروسيا في مجال أمن المعلومات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال ابوالفضل عموئي في تصريح له يوم الاحد: خلال اجتماع اليوم، وبعد البحث والمناقشة، تمت المصادقة على لائحة "اتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية وحكومة روسيا الاتحادية في مجال امن المعلومات".

ولفت عموئي، الى انه تم التوقيع على هذه الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية وحكومة روسيا الاتحادية في عام 2020، وتضمنت 9 مواد، وتم ارسالها في إطار لائحة الى مجلس الشورى الاسلامي للمصادقة عليها.

وأوضح، انه بناء على هذه الاتفاقية، ستتعاون ايران وروسيا في مجال تعزيز امن المعلومات، ومكافحة الجرائم على اساس تقنية المعلومات، وتقديم المساعدات الفنية والتقنية بهدف صيانة السلام والامن والاستقرار العالمي وذلك في إطار القوانين الداخلية والحقوق الدولية.

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