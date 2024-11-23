سفير إيران الجديد لدى فنلندا يلتقي عراقجي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استعرض السفير الإيراني الجديد لدى فنلندا "جواد آقا زاده خوئي"، خلال لقاء وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي؛ قبيل التوجه إلى هلسنكي لبدء مهامه الجديدة رسميا، مقترحاته بهدف تعزيز العلاقات بين طهران وهلسنكي.

الى ذلك، نوه وزير الخارجية الإيراني بالمسار الإيجابي للعلاقات الثنائية بين البلدين؛ مؤكداً على متابعة القضايا ذات الأولوية في إطار السياسة الخارجية الهادفة لتوسيع العلاقات مع مختلف الشركاء الدوليين، متمنياً للسفير الايراني الجديد لدى فنلندا، كل التوفيق في اداء المهام الموكلة اليه.

يذكر، ان السفير آقا زاده خوئي، شغل سابقا مناصب عدة في الخارجية الايرانية، منها رئيسا لدائرة التعاون القضائي الدولي، ونائب الرئيس لدائرة المنظمات الدولية المتخصصة، والمستشار القانوني الدولي للبعثات الدائمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في فيينا وجنيف.