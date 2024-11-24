حضور إيران في المعرض الدولي للتعليم العالي بكازاخستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أقيم المعرض الدولي للتعليم العالي في كازاخستان في الفترة من 20 نوفمبر إلى22 نوفمبر، بمشاركة دول آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية وآسيا، في مجمع المعارض في أتاكونت ألماتي.

وقد أقيم برنامج افتتاح هذا المعرض بحضور مسؤولي وزارة التعليم العالي والعلوم، ووزارة الثقافة والإعلام، ورئيس اتحاد الكتاب، وشخصيات بارزة.

كما شارك في هذا الحفل القنصل العام محسن فغاني وحسين آقازاده الملحق الثقافي ورئيس المركز الثقافي للقنصلية العامة لبلادنا في ألماتي.

في هذا المعرض، قام المركز الثقافي التابع للقنصلية العامة لبلادنا، نيابة عن المراكز العلمية الإيرانية، بعرض القدرات والإمكانات العلمية والتعليمية والسياحية والفنية للمرأة الإيرانية من خلال إقامة جناح إيران.

كما شاركت جامعة طهران للعلوم الطبية بنشاط في هذا المعرض من خلال توفير فرص التعليم الطبي. وزار الزوار الكازاخستانيون جناح إيران بحضور كبير وحصلوا على معلومات متنوعة حول فوائد وفرص الدراسة والسياحة في إيران.

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