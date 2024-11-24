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٢٤‏/١١‏/٢٠٢٤، ٩:١٤ ص

هجوم مسلح على سفارة الكيان الصهيوني في الأردن

هجوم مسلح على سفارة الكيان الصهيوني في الأردن

تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن حدث أمني وقع بالقرب من سفارة الکیان الصهیوني في العاصمة الأردنية عمّان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قالت وسائل اعلام اسرائلية، ان مسلحاً فتح النار لعدة دقائق نحو مقر السفارة.

وشهد محيط سفارة الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الرابية بالعاصمة الأردنية عمّان، تواجدا كثيفا لأجهزة الأمن العام، بعد منتصف ليلة الأحد.

وجاء ذلك بعد سماع صوت إطلاق عيارات نارية في محيط السفارة.

وأعلنت هذه وسائل الإعلام إنّ الحدث الأمني انتهى وتمت السيطرة على المداخل المؤدية للسفارة.

وبدأت الأجهزة الأمنية الأردنية عمليات البحث عن مطلق النار، قبل أن تعلن عن "مقتله".

وقتلت قوات الأمن الأردنية فجر الأحد مسلحاً بعد فتحه النار على عناصر أمن في منطقة سفارة الکیان الصهیوني، وقد أصيب ثلاثة من أفراد الأمن العام أثناء العملية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.

وتأتي هذه الحادثة، فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة ولبنان منذ أكثر من سنة، ما أسفر عن عشرات آلاف الشهداء والجرحى.

/انتهی/

رمز الخبر 1951130

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