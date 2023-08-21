وفد عسكري إيراني يزور موسكو لمناقشة التعاون المشترك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلا عن وزارة الدفاع أن وفدا عسكريا إيرانيا وصل إلى موسكو لبحث التعاون بين القوات البرية في البلدين.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية ، فقد ناقش الجانبان قضايا التعاون والتفاعل العسكري ، بهدف تنفيذ مشاريع لتحسين الجاهزية القتالية للقوات المسلحة في البلدين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الوفد العسكري الإيراني بقيادة قائد القوات البرية كيومرث حيدري وصل إلى موسكو لبحث التعاون الثنائي بين القوات البرية للبلدين.

وقالت الوزارة إن "الوفد العسكري لجمهورية إيران الإسلامية بقيادة قائد القوات البرية اللواء كيومرث حيدري وصل إلى موسكو لمناقشة قضايا التعاون العسكري الثنائي".

وجرى الشق الرسمي من المفاوضات الثنائية في مركز القيادة العامة للقوات البرية وناقش الجانبان قضايا التعاون والتفاعل العسكري التي تهدف إلى تنفيذ المشاريع التي من المفترض أن تحسن الجاهزية القتالية للقوات المسلحة في البلدين.

وأكد قائد القوات البرية الروسية الجنرال أوليغ ساليوكوف أن "الاتحاد الروسي يعتبر إيران إحدى الدول الرئيسية في الشرق الأوسط - فهي الشريك الاستراتيجي لروسيا ، والحوار السياسي المكثف المستمر هو السمة المميزة للمرحلة الحالية من شراكتنا". .

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الجانبين توصلا إلى اتفاق بشأن زيادة تحسين التعاون بين القوات البرية الروسية والإيرانية في مختلف المجالات.

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