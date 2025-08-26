السفير الايراني في موسكو يبحث مع نائب وزير الدفاع الروسي التعاون العسكري بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وكالة تاس للأنباء، أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت يوم الثلاثاء أن نائب وزير الدفاع الروسي، الجنرال ألكسندر فامين، ناقش قضايا الأمن الدولي والإقليمي، بما في ذلك جنوب القوقاز، مع السفير الإيراني في موسكو، كاظم جلالي.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها بهذا الشأن: في 26 أغسطس/آب، عُقد اجتماع بين نائب وزير الدفاع الروسي، الجنرال ألكسندر فامين، والسفير المفوض لجمهورية إيران الإسلامية لدى الاتحاد الروسي، كاظم جلالي. وخلال الاجتماع، ناقش الطرفان وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا المتعلقة بالتعاون العسكري الثنائي وآفاق تنفيذه.

وأضاف البيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية بهذا الشأن: كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول القضايا الرئيسية المتعلقة بالأمن الدولي والإقليمي، بما في ذلك الوضع في منطقة جنوب القوقاز.

وأكدت الوزارة أن المسؤول العسكري الروسي الرفيع شكر جلالي على مساهمته الكبيرة في تطوير العلاقات الروسية الإيرانية.

بدوره، أشار السفير الإيراني إلى ديناميكية وتنوع التعاون بين روسيا وإيران في المجال العسكري.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "عُقد الاجتماع في جو من الصداقة والثقة، وتم التأكيد على النية المشتركة لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين موسكو وطهران".