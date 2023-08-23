بوتين: الغرب يسعى للهيمنة و"بريكس" توسع قدراتها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس الروسي في الجلسة العامة في قمة بريكس نتغلب على الكثير من المصاعب ومتمسكون بعالم متعدد الأقطاب قائم على المرجعية الدولية.

واضاف يسعى الغرب للحفاظ على هيمنته على الساحة الدولية، وهو ما أدى إلى ما اندلاع الأزمة الأوكرانية. شنت أوكرانيا حربا ضد من وقفوا في وجه الانقلاب عام 2014... دورنا في أوكرانيا كان وقف هذه الحرب.

وتابع القول نؤيد تشكل عالم متعدد الأقطاب قائم على العدالة والمساواة ومراعاة المرجعية الدولية، ومجموعة "بريكس" توسع إمكانياتها وقدراتها. نتعامل بشكل حثيث لتطوير سلاسل الإمداد والانتقال إلى العملات الوطنية في التعاملات التجارية، والتحول إلى العملات الرقمية.

واشار بوتين الى أقترح تشكيل لجنة للنقل تعنى بمسألة اللوجستيات، وفي حال الاتفاق فإن روسيا سترحب بترؤس هذه اللجنة في 2024.

ونوه منفتحون على تحقيق مختلف المشاريع والاتفاقيات الخاصة بالعديد من القطاعات، وندعم مبادرة جنوب إفريقيا لتشكيل لجنة لحقوق المرأة. مضيفا: نخطط لإجراء أكثر من 200 فعالية في روسيا وعدد من دول "بريكس" خلال رئاسة روسيا للمجموعة العام المقبل، واستضافة القمة المقبلة للمجموعة عام 2024 في مدينة قازان الروسية.

وقال بوتين بين أولويات روسيا توسيع التعاون في قطاعات الطب والعلوم، أعتقد أن التعددية الحضارية تلعب دورا هاما في هذا المسار. آن الأوان في إطار "بريكس" ومنظمة شنغهاي للتعاون لبحث تطوير التبادل الثقافي والحضاري.

واوضح الرئيس الروسي انه ستواصل روسيا إسهامها في تكثيف النشاطات الرياضية والشبابية والثقافية، وفي يونيو 2024 سنشهد فعاليات ألعاب "بريكس" الرياضية. سنساعد على تطوير استراتيجية التعاون التجاري ضمن "بريكس" ووضع خطط التنمية الجديدة طويلة الأمد.

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