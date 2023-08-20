رئيسي يتوجه إلى جوهانسبرغ الأربعاء للمشاركة في قمة بريكس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي سيتوجه إلى جوهانسبرغ يوم الأربعاء للمشاركة في قمة بريكس الخامسة عشرة بدعوة رسمية من رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا.

وخلال هذه الرحلة، بالإضافة إلى المشاركة وإلقاء كلمة في اجتماع "بريكس بلس"، الذي تمت دعوة قادة 70 دولة إليه، سيلتقي الرئيس أيضاً ويتحدث مع بعض قادة الدول المشاركة.

وتشكلت فكرة إنشاء مجموعة بريكس من 4 قوى اقتصادية ناشئة في العالم، بما في ذلك البرازيل وروسيا والصين والهند، في ذروة الأحادية الأمريكية في منتصف التسعينيات. يعود تاريخ تشكيل هذه المجموعة إلى عام 2001 بحضور 4 أعضاء مؤسسين، وأخيراً تم تأسيس "بريك كروب" رسميًا في 16 يونيو 2009. كما تم إضافة جنوب إفريقيا إلى هذه المجموعة في 21 سبتمبر 2010 ، وتم تغيير اسمها من "BRIC" إلى "BRICS" بعد انضمام هذا البلد.

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