  1. الدولية
  2. أوروبا
٠٤‏/٠٩‏/٢٠٢٣، ١:٣١ م

أردوغان يصل إلى سوتشي للقاء بوتين

أردوغان يصل إلى سوتشي للقاء بوتين

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إلى سوتشي في زيارة عمل لعقد مباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين حول عدد من الملفات أهمها الملف الأوكراني والسوري.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في وقت سابق اليوم ذكرت صحيفة "Milliyet" التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيجدد خلال محادثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي اليوم إعلان استعداده للوساطة في حل أزمة أوكرانيا.

وأضافت الصحيفة: "سيؤكد الرئيس أردوغان لنظيره الروسي على أهمية إحلال السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة وسيعلن عن استعداده للوساطة وتقديم كل الدعم، بما في ذلك تنظيم مفاوضات مباشرة، لضمان السلام الدائم بين طرفي النزاع".

وكذلك من المنتظر أن يبحث الزعيمان صفقة الحبوب والأزمة الأوكرانية وملفات الغاز وقضايا أخرى بما فيها الملف السوري.

المصدر: RT

رمز الخبر 1936539

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات