أردوغان يصل إلى سوتشي للقاء بوتين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في وقت سابق اليوم ذكرت صحيفة "Milliyet" التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيجدد خلال محادثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي اليوم إعلان استعداده للوساطة في حل أزمة أوكرانيا.

وأضافت الصحيفة: "سيؤكد الرئيس أردوغان لنظيره الروسي على أهمية إحلال السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة وسيعلن عن استعداده للوساطة وتقديم كل الدعم، بما في ذلك تنظيم مفاوضات مباشرة، لضمان السلام الدائم بين طرفي النزاع".

وكذلك من المنتظر أن يبحث الزعيمان صفقة الحبوب والأزمة الأوكرانية وملفات الغاز وقضايا أخرى بما فيها الملف السوري.

المصدر: RT