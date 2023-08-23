قائد القوات البرية: إيران وروسيا عازمتان على توسيع التعاون في مكافحة الارهاب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قائد القوات البرية للجيش الايراني العميد كيومرث حيدري، قال في معرض اشارته الى نتائج زيارته لروسيا والتي استمرت 3 أيام، ان ايران وروسيا عازمتان على تعميق وتوسيع تعاونهما في مجال مكافحة الارهاب واضاف " ان الارهاب يشكل تهديدا عالميا، وان ايران وروسيا مستعدتان لوضع هذه التجارب القيمة في متناول يد باقي دول العالم ".

وشدد العميد حيدري على ان ايران قد اثبتت جديتها في مكافحة الارهاب وانها ليس فقط ستستمر في تعاملها مع روسيا في هذا المجال، بل ان هذا التعاون سيتعمق يوما بعد يوم.

واشار قائد القوات البرية للجيش الايراني الى الاتفاقيات الجيدة التي تم التوصل اليها في محادثاته مع قائد القوات البرية الروسية الفريق اوليغ ساليكوف، وكذلك زيارته للكلية العسكرية ومركز التكنولوجيات العسكرية، والمراكز التدريبية ومراكز معدات المراقبة الحدودية ومركز انتاج الادوات الدفاعية الروسية وقال "اثناء تفقدي للانجازات والقدرات الدفاعية الروسية رأيت بأن نماذج هذه الانجازات قد صنعت ايضا على يد الخبراء الايرانيين في داخل بلادنا" واضاف "هذه الزيارات يمكنها ان تساهم في التعاون المستقبلي للبلدين في مجال تبادل الخبرات والعلوم العسكرية وتبادل الطلاب الجامعيين".

كما اعتبر مشاركة ايران في المعرض الدولي للتكنولوجيات العسكرية في روسيا والذي اقيم بمشاركة 70 دولة، بأنها تبعث على الفخر والاعتزاز، واضاف " ان قدرات ايران في مجال البر والبحر والجوفضاء والصواريخ والحرب الالكترونية ، اثارت دهشة الزوار والمشاركين في المعرض".

/انتهى/