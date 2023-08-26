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٢٦‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ١:٣٥ م

العميد تنكسيري: علينا ان نسيطر على البحر اذا أردنا التأثير في هندسة النظام العالمي الجديد

العميد تنكسيري: علينا ان نسيطر على البحر اذا أردنا التأثير في هندسة النظام العالمي الجديد

أكد قائد القوات البحرية في حرس الثورة الإسلامية، العميد عليرضا تنكسيري انه يجب نسيطر على البحر اذا اردنا ان نؤثر في هندسة النظام العالمي الجديد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح العميد تنكسيري خلال خطابه في الاجتماع الخامس لمجلس رسم السياسات التابع للمؤتمر الوطني للفرص والتهديدات البحرية الجديدة، |ان سماحة قائد الثورة الاسلامية امرنا بأن نخرج من الخليج الفارسي نحو البحار الأخرى والمحيطات واذا استطعنا انجاز هذا الامر فهذا سيفيد الاجيال التي تأتي من بعدنا".

واضاف: "هناك مصطلح اسمه السيادة البحرية، السيادة البحرية تعني ان من يتواجد في البحر هو سيد ذلك المكان".

واشار العميد تنكسيري الى اهمية البحر وقال: "ان الاجهزة والمعدات الموجودة لدى القوات البحرية ولدى قوات الجوفضاء هي موجودة لدى القوات البحرية واذا اردنا ان نكون مؤثرين في هندسة النظام العالمي الجديد يجب ان نسيطر على البحر".

/انتهى/

رمز الخبر 1936256

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