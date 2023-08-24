الرئيس الإيراني: إنضمام إيران لـ"بريكس" يشكل فصلاً جديداً باتجاه العدالة والسلام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس الإيراني اية الله ابراهيم رئيسي ان قمة بريكس تفتح آفاقا جديدة وهي سبيل نحو بناء عالم متعدد الأقطاب لافتا الى ان "بريكس" منظمة عالمية بإمكانها حل مشاكل العالم.

وقال اية الله رئيسي في كلمة له امام قمة بريكس في جوهانسبرغ اليوم الخميس إن طهران تدعم جهود تكتل الاقتصادات الناشئة للابتعاد عن الاعتماد على الدولار.

واضاف الرئيسي الايراني الذي انضمت بلاده لمجموعة بريكس رسميا ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم بقوة الجهود الناجحة التي تبذلها مجموعة بريكس للتخلص من الدولار في التعاملات التجارية والاقتصادية بين أعضائها وكذلك الاستفادة من العملات المحلية.

وقال: نظرا لما تتمتع به ايران من موقع استراتيجي وثروات طبيعية وصناعات النانو نعلن استعدادنا للتبادل التجاري مع دول بريكس، معتبرا ان ايران تتمتع بثروات كبيرة لكي تضعها في خدمة مجموعة بريكس في المجالات المختلفة.

واوضح اية الله رئيسي إن فوائد عضوية إيران في مجموعة بريكس ستصنع التاريخ وستسجل فصلاً جديدًا وأقوى في مسار العدالة والإنصاف والأخلاق والسلام المستدام على الساحة الدولية، معربا عن تقديره لقرار الأعضاء لتوسيع هذه المجموعة وقال إن هذا العمل يمهد طريق التنمية العالمية على أساس العدالة.

وأضاف أن فوائد عضوية إيران في مجموعة بريكس ستصنع التاريخ وستمثل فصلاً جديدًا وأقوى في اتجاه العدالة والإنصاف والأخلاق والسلام المستدام على الساحة الدولية، معتبرا ان الهيمنة والظلم والتمييز والأزمة الأخلاقية وضعت العالم في موقف صعب.

واعتبر بريكس رمزا للتغيير والتطور في العلاقات العالمية وقال: إن مجموعة بريكس ستساعد في حل مشاكل المجتمع الدولي، لافتا الى ان الثقة العالمية في تأثير مجموعة بريكس آخذة في الازدياد.

وصرح أن إيران لديها تعاون سياسي واقتصادي كبير مع أعضاء مجموعة بريكس، وقال: لقد شهدنا بوضوح قفزة وتعميق هذا التعاون في الفترة الأخيرة.

وفي جانب اخر من كلمته اضاف اننا نرفض كل السياسات التمييزية والعنصرية من قبل "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني.

وتعقد قمة بريكس في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس/آب الجاري، وهي أكبر تجمع لرؤساء الدول والحكومات في جنوب العالم في السنوات الأخيرة.

وقال مسؤولون في جنوب أفريقيا إن أكثر من 40 دولة عبرت عن اهتمامها بالانضمام إلى بريكس وطلبت 22 دولة الانضمام رسميا منها إيران وفنزويلا والجزائر.

يتبع...