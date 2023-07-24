أحمديان يلتقي مع نظرائه في قمة بريكس جنوب افريقيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل علي أكبر أحمديان، امين المجلس الأعلى للأمن القومي، إلى بريتوريا اليوم - الإثنين - للمشاركة في اجتماع الأمناء ومستشاري الأمن القومي لمجموعة بريكس، الذي رحب به من مسؤولون من جنوب إفريقيا وسفير بلادنا.

وبعد وصوله إلى بريتوريا، ذهب امين المجلس الأعلى للأمن القومي لبلدنا إلى مؤتمر مجموعة بريكس في جوهانسبرغ.

وخلال هذه الرحلة، بالإضافة إلى المشاركة وإلقاء كلمة في مجموعة بريكس، سيلتقي السيد أحمديان أيضاً بعدد من نظرائه على هامش هذا الاجتماع.

وجنوب إفريقيا هي واحدة من خمسة أعضاء في مجموعة بريكس، التي ستستضيف قمة بريكس في شهر اوت من هذا العام. البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا هم خمسة أعضاء في بريكس، وتعتزم هذه المنظمة الاقتصادية الدولية قبول أعضاء جدد من خلال تطوير سياستها. والجمهورية الإسلامية الايرانية هي إحدى الدول التي تريد الانضمام إلى بريكس.

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