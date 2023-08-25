الرئيس الإيراني يغادر جنوب أفريقيا متوجها إلى طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه غادر آية الله السيد إبراهيم رئيسي، فجر الجمعة بالتوقيت المحلي، بعد مشاركته وتحدثه في الاجتماع الخامس عشر لدول مجموعة بريكس في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، والذي رافقه قبول عضوية بلادنا في هذه المجموعة الدولية المهمة والقوية، جنوب افريقيا متوجها الى طهران.

وخلال هذه الرحلة التي استغرقت 17 ساعة، التقى الرئيس أيضاً وتحدث مع رؤساء الصين والبرازيل والسنغال وتنزانيا ورئيسي وزراء الهند وبنغلاديش.

وقبول العضوية الرسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في منظمة شنغهاي الإقليمية المهمة والآن مجموعة بريكس، إلى جانب تعميق العلاقات مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، والتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي أكثر نشاطًا وتوسيع وتعزيز العلاقات والتعاون مع دول الجوار والدول المتحالفة والصديقة، مما سيزيد التبادلات بشكل كبير، وقد تم تحقيقها في ظل السياسة الخارجية الشاملة والمتوازنة والقائمة على التقارب للحكومة الثالثة عشرة.

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