السفير الإيراني في العراق يتفقد منفذ زرباطية ويطلع على الخدمات لزوار الأربعين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تفقد "محمد كاظم آل صادق" الخميس منفذ زرباطية الحدودي خلال زيارته لمحافظة واسط واطلع على آخر الإجراءات والتدابير المتخذة لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لزوار الأربعين الحسيني الذين يدخلون العراق من حدود مهران .

وتحدث السفير الايراني في العراق عند هذا المعبر الحدودي مع الزوار، وتفقد المرافق والتجهيزات المتوفرة لرفاهية الزوار وتوفير المسلتزمات الصحية والنقل وأكد على تقديم أفضل الخدمات الممكنة لزوار الأربعين الحسيني.

كما زار آل صادق خلال هذه الجولة التفقدية عددا من المواكب التي أقيمت على طريق خدمة للزوار واطلع على واقع ونوعية مواكب الترحيب بالزوار في محافظة واسط العراقية وعلى طريق حدود زرباطية.

وزار سفير الايراني في العراق محافظة ديالى برفقة محافظ هذه المحافظة يوم الاثنين من هذا الأسبوع وتفقدوا البنية التحتية لحدود خسروي وقال: هذا العام، تم توفير بنية تحتية أفضل من العام الماضي على جانبي الحدود من منفذ خسروي .

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