اقامة معرض "حب الحسين يجمعنا" في مدغشقر/ استقبال الشيعة من هذا المعرض

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في هذا المعرض الذي افتتح في الفترة من 11 إلى 21 أغسطس تحت عنوان "حب الحسين يجمعنا" بحضور سفير بلادنا حسن علي بخشي في قاعة الاجتماعات بمسجد الشيعة في خوجة واستمر لمدة يومين، وتم عرض 60 صورة في هذا المقر والتي لاقت استقبال من قبل محبين أهل البيت (ع) في هذه الجزيرة الكبيرة.

وفي نفس الوقت الذي أقيم فيه هذا المعرض، بعد صلاة الجمعة، تم تقديم تقرير عن أنشطة المقر في إعادة بناء الأضرحة من قبل حسين أحمدي قمي، مدير الشؤون الدولية في مقر تطوير وإعادة بناء الأضرحة. والذي لاقى ترحيبا من قبل المصلين.

وبعد إقامة المعرض وتقديم التقرير، أعلن عدد من الأسر الثرية استعدادها لتقديم المساعدة لترميم المقامات ودفع الأموال.

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