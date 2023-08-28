رئيسي يشيد بأداء الخبراء الإيرانيين في قطاع النفط ويؤكد على استمرار هذا الطريق في الحقول المشتركة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال السيد إبراهيم رئيسي خلال خطابه في حفل افتتاح المرحلة الـ11 من حقل "بارس" الجنوبي، صباح اليوم الاثنين: "لقد تم إنجاز أعمال كبيرة في مجال النفط والغاز على يد الخبراء والمتخصين المحليين وهو أمر يستحق الثناء".

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الشركات الأجنبية لم تف بالتزاماتها في عملية أكتمال المرحلة الـ11 من مشروع حقل بارس الجنوبي، مؤكدا: "لقد حققت الإرادة الصلبة للشباب الإيراني وخبرائنا في هذا المجال شرفا كبيرا".

وذكر: "إن نقل المنصة من مرحلة إلى أخرى يعد مهمة كبيرة من الناحية الفنية، وقد تم إنجاز هذا العمل بالكامل على يد خبراء محليين وتم إنجازه في أقصر وقت ممكن".

وشدد: "انه يتحمل المتخصصون الكثير من المشاق للقيام بهذه الأعمال العظيمة، وأنا أقدرهم وأشكرهم ولأسرهم الصابرة"، مؤكدا: "إننا نشهد استحقاق حقوق البلاد من حقوله النفطية، وهو عمل عظيم".

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن إنتاج الغاز في المرحلة الـ11 من حقل بارس الجنوبي سيرتفع إلى 50 مليون متر مكعب، مضيفا: "هذه الأعمال تتم بشوق كبير في شركة النفط وقطاع الطاقة في البلاد".

وأكد: "انه يجب أن نفتخر بأنه لا يوجد مكان للاستشاريين الأجانب في مجمع الصناعة النفطية الإيرانية، وفي زيارتي الأخيرة إلى جنوب أفريقيا، قال سلطاتها لي إن خمس مصافٍ لهم بحاجة إلى التطوير، وطلبوا الاستفادة من خبراتنا، كما وعد وزير النفط بمساعدة جنوب أفريقيا وتصدير الخدمات الفنية والهندسية إليها".

ولفت رئيسي إلى أن خبرائنا يقدمون خدمات فنية وهندسية في دول مختلفة، مبينا: "لدينا القدرة على نقل المعرفة وتصدير التكنولوجيا إلى دول أخرى".

وأكد أن قدرة قواتنا الدفاعية المسلحة هي التي خلقت هذه الطاقة والإمكانيات للبلاد، وقال: "القوة الاقتصادية والقوة الدفاعية تخلق الإقتدار للبلاد ونسعى لأن لا نتخلف في التقدم في الحقول المشتركة".